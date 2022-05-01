Чемпіонат Італії 2021/22, 35-й тур

Ювентус – Венеція – 2:1

Голи: Бонуччі, 7 – Араму, 71

Мілан – Фіорентина – початок о 16:00

Емполі – Торіно – початок о 16:00

Удінезе – Інтер – початок о 19:00

Рома – Болонья – початок о 21:45

Ювентус практично гарантував собі місце у топ-4 Серії А, але остаточно розслабитись можна було тільки після перемоги над Венецією – тоді відрив туринців від п'ятого Лаціо досягнув би 10 очок. Рома, звісно, може скоротити відставання до восьми, але розтринькати таку перевагу за три тури при зручному календарі все одно нереально. У Венеції ж ситуація була максимально простою – команда йшла на дні й відставала від рятівної 17-ї позиції на 6 залікових балів.

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Андердог мав 9-матчеву безвиграшну серію при восьми поспіль поразках, тож ніхто не сумнівався у звитязі Ювентуса (тим паче, у рідних стінах). Господарі відкрили рахунок вже на 7-й хвилині завдяки подачі зі стандарту та скидки від Де Лігта – її замкнув Бонуччі. Втім, розвинути успіх довгий час не вдавалося, а на 71-й хвилині гості ще й відігралися внаслідок дальнього пострілу Араму. Венеція в принципі виглядала симпатично, тож у повітрі запахло сенсацією.

Втім, Бонуччі був проти. Всього за 5 хвилин після пропущеного голу Лео оформив дубль, вколотивши м'яч у ворота після навісу з кутового та скидки від Даніло. 2:1! Після цього Ювентус вже не відпускав переможний рахунок.

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