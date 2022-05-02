У Серії А стали відомі імена усіх учасників Ліги чемпіонів за 3 тури до кінця першості.

Втрата Ромою очок у поєдинку з Болоньєю не залишила римлянам навіть математичних шансів на участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

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У кампанії 2022/23 Італію в найпрестижнішому клубному турнірі представлятимуть Інтер, Мілан, Ювентус та Наполі. Рома відстала від неаполітанців на 10 очок за 3 тури до фінішу та все ще має вибороти право за участь у Лізі Європи – на путівку можуть розраховувати 4 клуби.

Відзначимо провал Аталанти Руслана Маліновського у поточному сезоні – бергамаски лише восьмі з 55 пунктами. До цього команда українця три роки поспіль брала участь у Лізі чемпіонів.

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