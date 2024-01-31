Вулверхемптон орендував до кінця сезону молодшого брата Маріо Леміна, Ноа. Як інформує The Athletic, після закінчення терміну договору англійський клуб зможе викупити права на гравця за 2 млн євро.

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Леміна-молодший входив до складу першої команди ПСЖ під час літньої передсезонки, але потім наприкінці серпня перебрався в Сампдорію на правах оренди. Однак за півроку під керівництвом Андреа Пірло Ноа провів на полі лише 1 матч.

"Ноа – швидкий і цілеспрямований нападник. У нього хороші технічні здібності і він здобув відмінну футбольну освіту в ПСЖ. Для нього це можливість посилити нас, а для нас – оцінити його. Під керівництвом Гері О'Ніла він прогресуватиме, як це роблять усі наші гравці", – зазначив спортивний директор "вулвз" Метт Гоббс.