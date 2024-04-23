Охочим роздобути найперший контракт Ліонеля Мессі з Барселоною доведеться набратися терпіння. Процес торгів був припинений через юридичні проблеми. Відомий футбольний агент заявив свої претензії на володіння цим контрактом, інформує Voetbal International.

Барселона виставить перший контракт Мессі на аукціон – Лео розписався на серветці

Хосеп Марія Мінгелья стверджує, що є законним власником серветки. Через цю претензію аукціонному дому Bonhams нічого не залишалося, окрім як призупинити аукціон. Інформація, подана Мінгельєю, перевіряється.

Очікується, що торги відновляться з суми в 350 тисяч євро. Представники Bonhams розраховують, що остаточна сума буде ближчою до 600 тисяч євро.

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