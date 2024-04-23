Желающим заполучить самый первый контракт Лионеля Месси с Барселоной придется набраться терпения. Процесс торгов был приостановлен из-за юридических проблем. Известный футбольный агент заявил свои претензии на владение этим контрактом, информирует Voetbal International.

Барселона выставит первый контракт Месси на аукцион – Лео расписался на салфетке

Хосеп Мария Мингелья утверждает, что является законным владельцем салфетки. Из-за этой претензии аукционному дому Bonhams ничего не оставалось, кроме как приостановить аукцион. Информация, представленная Мингельей, проверяется.

Ожидается, что торги возобновятся с суммы в 350 тысяч евро. Представители Bonhams рассчитывают, что окончательная сумма будет ближе к 600 тысячам евро.

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