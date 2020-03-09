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Аугсбург залишився без головного тренера

19:45 229 Читать на русском
Аугсбург залишився без головного тренера
Мартін Шмідт / Фото з відкритих джерел

Клуб Бундесліги через незадовільні успіхи команди позбувся свого наставника.

Мартін Шмідт більше не тренуватиме Аугсбург, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

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Керівництво "фугерів" залишалось незадоволеним успіхами команди – підопічні Шмідта не перемагали в останніх трьох поєдинках. Останньою краплею стала поразка від мюнхенської Баварії в останньому турі Бундесліги з рахунком 0:2. Ім'я нового тренера поки не повідомляється.

Нагадаємо, Шмідт очолив команду у квітні минулого року. У поточному сезоні Аугсбург, набравши 27 очок, посідає 14 сходинку – в останніх восьми матчах команда набрала лише 4 очки.

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Теги
Аугсбург Аугсбург Німеччина Бундесліга Мартін Шмідт Мартін Шмідт
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