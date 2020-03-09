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Аугсбург остался без главного тренера

19:45 22 Читати українською
Аугсбург остался без главного тренера
Мартин Шмидт / Фото из открытых источников

Клуб Бундеслиги из-за неудовлетворительных результатов команды лишился своего наставника.

Мартин Шмидт больше не будет тренировать Аугсбург, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Руководство "фуггеров" оставалось неудовлетворенным успехами команды – подопечные Шмидта не побеждали в последних трех поединках. Последней каплей стало поражение от мюнхенской Баварии в последнем туре Бундеслиги со счетом 0:2. Имя нового тренера пока не сообщается.

Напомним, Шмидт возглавил команду в апреле прошлого года. В текущем сезоне Аугсбург, набрав 27 очков, занимает 14 место – в последних восьми матчах команда набрала лишь 4 очка.

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Аугсбург Аугсбург Германия Бундеслига Мартин Шмидт Мартин Шмидт
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