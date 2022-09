Програму 6-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Бремені між Вердером і Аугсбургом. Гості на старті сезону зуміли прибити Байєр, однак усі інші матчі програли, в той час як "музики" в разі перемоги порівнялись би за очками з представниками топ-4 – нехай і тимчасово. Фаворит у цьому протистоянні був очевидним.

Перший тайм виявився невдалим для бременців. На 29-й хвилині через травму їм довелося замінити голкіпера (замість Павленки вийшов Цеттерер), а гол Фюлькруга після подачі зі стандарту на 31-й скасували через офсайд. Ближче перерви Вердер міг ще й випадковий гол пропустити внаслідок удару головою у виконанні Деміровіча – м'яч полетів у небо й ледь не впав за комірець воротарю.

Перший тайм виявився рівним. Другий був таким же, однак Аугсбург виглядав трішки гостріше за бременців – хоча на вдвічі вищий показник очікуваних голів команда точно не награла. Тим не менш, гості мали два гольових моменти, відкривши рахунок на 63-й хвилині. Героєм став Деміровіч, який зіграв на випередження й замкнув простріл Беріши з правого флангу вздовж лінії воротарського. 0:1!

На 76-й хвилині Беріша міг додати до асисту гол, опинившись прямо перед Цеттерером і перекинувши його, однак м'яч влучив у поперечку. Вердер огризнувся шикарною атакою з виходом Ніколо Шмідта віч-на-віч – втім, Гікєвіч врятував Аугсбург.

Загалом, в останні 20 хвилин, після переходу на схему в три нападники, "музики" виглядали активніше. Бракувало тільки завершення, однак у компенсований час господарі добилися свого, заробивши пенальті (м'яч випадково влучив у руку Бауеру). Дукш з "позначки" вистрілив у лівий кут – і не забив! Гікєвіч парирував, після чого став щось показувати вболівальникам Вердера.

Це ледь не спровокувало катастрофу. Фанати бременців почали вистрибувати з трибун в напрямі до воріт Гікєвіча, дивом не прорвавшись на поле. Втім, врятувати від поразки ці дії вже не могли. Аугсбург б'є Вердер!

Rafał Gikiewicz was booked for inciting the home crowd after saving Marvin Ducksch's penalty #SVWFCA pic.twitter.com/N7No1Sqmk4