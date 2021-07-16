Ауар отримав пропозиції одразу від 4-х топ-клубів АПЛ
16 липня 21:36 - Читать на русском
Півзахисник Ліона Хуссем Ауар користується попитом на Туманному Альбіоні.
Хуссем Ауар обирає між 4-ма англійськими клубами, повідомляє ESPN.
Абрахам може перебратися в Арсенал
У послугах 23-річного француза зацікавлені Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Тоттенхем. Хуссем схиляється саме до пропозицій від лондонських клубів, де йому можуть гарантувати місце у стартовому складі.
Чинний контракт хавбека з Ліоном розрахований до літа 2023-го. Портал transfermarkt оцінює Хуссема у 42 млн євро.
У минулому сезоні Ліги 1 Ауар провів 30 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.
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