"Каноніри" готові прихистити опального форварда, повідомляє The Telegraph.

Челсі пропонував Борусії Д двох гравців і гроші за Холанда

Абрахам покликаний омолодити лінію атаки Арсенала. Основним нападникам команди Артети – Ляказетту і Обамеянгу – 30 років і більше. Тим часом Абрахам не входить у плани тренерського штабу Челсі на чолі з Томасом Тухелем. "Сині" готові продати його, щоб мати кошти на придбання зірки Борусії Д Холанда.

До слова, в сезоні 2020/21 Таммі Абрахам провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22