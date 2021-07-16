Ауар получил предложения сразу от 4-х топ-клубов АПЛ
21:36 - Читати українською
Полузащитник Лиона Хуссем Ауар пользуется спросом на Туманном Альбионе.
Хуссем Ауар выбирает между 4-мя английскими клубами, сообщает ESPN.
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В услугах 23-летнего француза заинтересованы Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Тоттенхэм. Хуссем склоняется именно к предложениям от лондонских клубов, где ему могут гарантировать место в стартовом составе.
Действующий контракт хавбека с Лионом рассчитан до лета 2023-го. Портал transfermarkt оценивает Хуссема в 42 млн евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Ауар провел 30 матчей, в которых отметился 7-ю голами и тремя ассистами.
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