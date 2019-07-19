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Атлетіко звернувся у Ла Лігу щодо стягнення з Барселони ще 80 мільйонів євро за Грізманна

18:23 173 Читать на русском
Атлетіко звернувся у Ла Лігу щодо стягнення з Барселони ще 80 мільйонів євро за Грізманна
Антуан Грізманн / Барселона

Атлетіко хоче отримати від Барселони ще 80 мільйонів євро за трансфер Антуана Грізманна.

Керівництво Атлетіко звернулось у Ла Лігу з проханням стягнути з Барселони 80 млн євро за трансфер Грізманна. Аналогічне звернення відправлене у Федерацію футболу Іспанії.

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Процес ускладнюється тим, що в комітеті Ла Ліги засідають представники як Атлетіко, так і Барселони. Слухання призначене на четвер, 25 липня, повідомляє Goal.com.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Атлетіко готовий судитись з Барселоною за 80 млн євро, адже "матрацники" вважають, що каталонський клуб домовився про контракт з Грізманном раніше, ніж його клаусулу впала з 200 до 120 млн євро.

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