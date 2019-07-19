Атлетико обратился в Ла Лигу о взыскании с Барселоны еще 80 миллионов евро за Гризманна

Атлетико хочет получить от Барселоны еще 80 миллионов евро за трансфер Антуана Гризманна.

Руководство Атлетико обратилось в Ла Лигу с просьбой взыскать с Барселоны 80 млн евро за трансфер Гризманна. Аналогичное обращение отправлено в Федерацию футбола Испании.

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Процесс осложняется тем, что в комитете Ла Лиги заседают представители как Атлетико, так и Барселоны. Слушание назначено на четверг, 25 июля, сообщает Goal.com.

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Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико готов судиться с Барселоной за 80 млн евро, ведь "матрасники" считают, что каталонский клуб договорился о контракте с Гризманном раньше, чем его клаусула упала с 200 до 120 млн евро.