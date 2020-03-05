Атлетико нашел звездную замену Диего Косте в Наполи

Форвард Атлетико Диего Коста может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно – "матрасники" уже нашли ему замену.

Аркадиуш Милик может стать игроком Атлетико, информирует Mundo Deportivo.

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Мадридский клуб планирует приобрести поляка на замену Диего Косте, которым интересуется Интер Майами Дэвида Бекхэма. Сообщается, что Милик не собирается продлевать контракт с Наполи, который действует до лета 2021-го, в связи с чем неаполитанский клуб постарается продать нападающего летом 2020 года, чтобы не отпускать игрока свободным агентом.

К слову, в сезоне 2019/20 Милик забил 12 голов в 22 матчах за Наполи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка в 40 млн евро.

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