Атлетіко знайшов заміну Родрі

Хавбек Лестера Оніньє Ндіді може перейти в Атлетіко.

Мадридський Атлетіко розглядає варіант із підписанням півзахисника Лестера Оніньє Ндіді, повідомляє Legit.

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Саме у нігерійці "матрацники" бачать заміну Родріго Ернандесу, який перебрався у Манчестер Сіті. Також команда втратила нападника Антуана Грізманна, який перейшов у Барселону.

У сезоні 2018/18 Ндіді забив 2 голи у складі Лестера, а команда фінішувала в середині таблиці АПЛ.

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