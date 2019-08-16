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Атлетіко знайшов заміну Родрі

12:12 204 Читать на русском
Атлетіко знайшов заміну Родрі
Оніньє Ндіді / соцмережі

Хавбек Лестера Оніньє Ндіді може перейти в Атлетіко.

Мадридський Атлетіко розглядає варіант із підписанням півзахисника Лестера Оніньє Ндіді, повідомляє Legit.

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Саме у нігерійці "матрацники" бачать заміну Родріго Ернандесу, який перебрався у Манчестер Сіті. Також команда втратила нападника Антуана Грізманна, який перейшов у Барселону.

У сезоні 2018/18 Ндіді забив 2 голи у складі Лестера, а команда фінішувала в середині таблиці АПЛ.

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