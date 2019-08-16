Атлетіко знайшов заміну Родрі

Овертайм — 12:00 298
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Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?
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"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренеріУкраїна — 08:00 11634
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Зоря перемогла ЦСКА Софія: футбол Скрипника не працює, Михайліченко та Русин виділяються, а Шевченко рятує плей-офф ЛЄЛіга Європи — 01:45 11572
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Ліга Європи: стали відомі усі пари раунду плей-оффЛіга Європи — 00:40 8297
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АЗ – Маріуполь, Ліга Європи: закономірна втрата першого представника у єврокубках та головна біда українських командЛіга Європи — 00:32 9144