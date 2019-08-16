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Атлетико нашел замену Родри

12:12 66 Читати українською
Атлетико нашел замену Родри
Онинье Ндиди / соцсети

Хавбек Лестера Онинье Ндиди может перейти в Атлетико.

Мадридский Атлетико рассматривает вариант с подписанием полузащитника Лестера Онинье Ндиди, сообщает Legit.

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Именно в нигерийце "матрасники" видят замену Родриго Эрнандесу, который перебрался в Манчестер Сити. Также команда потеряла нападающего Антуана Гризманна, который перешел в Барселону.

В сезоне 2018/18 Ндиди забил 2 гола в составе Лестера, а команда финишировала в средине таблицы АПЛ.

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