"Повільна смерть": одна з найлегендарніших арен Європи нагадує апокаліпсис – її руйнують на очах безпорадних фанів

Знаменитий в минулому стадіон Атлетіко Вісенте Кальдерон доживає останні дні. Йому залишилось трохи більше, ніж півроку.

Майже півстоліття він вважався головною родзинкою престижного району Арансуела. Побудований у далекому 1966 році на березі річки Мансанарес, легендарний Вісенте Кальдерон був названий на честь колишнього президента мадридського клубу. Атлетіко незмінно проводив тут свої домашні матчі, поки не перебрався на ультрасучасний Ванда Метрополітано восени 2017-го.

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Старенький Кальдерон кинули помирати. 55-тисячна арена виявилась непотрібною ані клубу, ані міській владі, тож на рішення щодо знесення знакової споруди для всього європейського футболу довелось чекати зовсім недовго. Активний демонтаж стадіону розпочався минулої зими. Зараз його територія нагадує великий будівельний майданчик, або постапокаліптичну картину, як пишуть самі фанати Атлетіко у соціальних мережах.

¡NO APTO PARA NOSTÁLGICOS! Así están viviendo los vecinos del VICENTE CALDERÓN su demolición. #JUGONES pic.twitter.com/lNxxuv37pw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 17, 2019

Зовнішній вигляд дідуся Кальдерона практично не змінився, проте популярний серед уболівальників бар "El Doblete" зачинився практично одночасно з переїздом команди на Метрополітано. Ще декілька ресторанів, які успішно функціонували поблизу арени, також залишились без засобів для існування. Чимало людей втратили роботу, бізнес, можливо, навіть власне майбутнє. Раніше тут відбувались великі матчі, тисячі фанів купували їжу та напої, а тепер все, що нагадує про стадіон – це височенний залізний паркан, який став вироком для багатьох.

Continúan las labores de derribo del estadio Vicente Calderón pic.twitter.com/Xxo9McYtss — Europa Press TV (@europapress_tv) July 12, 2019

Сусіди арени, з якою пов'язані найбільші успіхи Атлетіко, болісно переживають безжальну руйнацію кожного нового шматка цементу на Вісенте Кальдерон: "Цей звук ранить нам душу. Ми прокидаємось під шум бульдозерів, які зрівнюють із землею, фактично, священне для нас місце".

"Мені боляче дивитись на те, як поводяться з нашим стадіоном, адже я був свідком його будівництва", – бідкаються деякі довгожителі на березі Мансанареса.

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"Раніше були футбольні дні, бізнес процвітав, а зараз – суцільний крах", – додає менеджер єдиного локалю, який все ще продовжує працювати поблизу арени, приймаючи лічених клієнтів за день, здебільшого тих, хто прийшов подивитись на "дійство" машин.

"Це повільна смерть", – говорить літня дама зі сльозами на очах.

Qué jodida locura ??https://t.co/P1sBhRuVLd — G ∆ R C Í ∆ (@Garcia_____) July 17, 2019

На стадіон можливо потрапити лише через один вхід, призначений для будівельників. Поки ведуться роботи з демонтажу, ворота перебувають зачиненими на сім замків. Щоправда, безстрашні "ютубери" знаходять спосіб проникнути на Кальдерон вночі, щоб зафільмувати моторошні кадри. Відео повалених трибун та знищеного газону цілком спроможні зібрати до 200 тисяч переглядів...

Очікується, що стара домівка мадридського Атлетіко буде повністю стерта з лиця землі до весни наступного року. Чимало фанатів навіть слухати не хочуть про Метрополітано: "Я не думаю, що коли-небудь поїду туди. Мені розповідали, що нова арена – бездушна. Там немає неповторної аури Кальдерона".

"На Метрополітано – дуже погана акустика, трибуни розташовані далеко від поля. Крім цього, стадіон знаходиться за містом, куди не завжди зручно діставатись. На Кальдероні панувала особлива атмосфера", – розповідає сосіо Атлетіко Челе Брасеро.

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Demolición del Estadio Vicente Calderón (DIRECTO) https://t.co/f8aHPrdmpW — Álex Martín (@alex_martinn_10) July 17, 2019

На місці культової споруди планують створити величезну урбаністичну зону, побудувати торговий центр і державне житло. Вартість усіх проектів – більше 100 млн євро... та здоров'я 3 тисяч учнів, які навчаються неподалік старенької арени. Батьки дітей вже поскаржились на мадридських чиновників до суду через масштабне забруднення прилеглих до стадіону територій густим шаром пилюки. Попри це, роботи на Кальдероні не припиняються. Незабаром тут вируватиме нове життя, а про футбол нагадуватиме хіба що невеличкий монумент.