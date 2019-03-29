Атлетіко знайшов заміну Лукасу Ернандесу

Мадридський Атлетіко визначився з заміною захиснику Лукасу Ернандесу, який влітку перейде в Баварію.

Мадридський Атлетіко прагне підписати захисника Байєра Венделла, повідомляє AS. У ньому "матрацники" бачать заміну Лукасу Ернандесу, який влітку за 80 млн євро перейде в мюнхенську Баварію.

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Минулого літа бразилець відмовив у переході ПСЖ та Ромі, але зараз він більш відкритий до переговорів, ніж раніше.

Байєр після чергового невдалого сезону розуміє, що вже не зможе ігнорувати пропозиції щодо Венделла, Брандта, Хавертца, Та і Бейлі.