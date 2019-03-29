Атлетико нашел замену Лукасу Эрнандесу

Мадридский Атлетико определился с заменой защитнику Лукасу Эрнандесу, который летом перейдет в Баварию.

Мадридский Атлетико стремится подписать защитника Байера Венделла, сообщает AS. В нем "матрасники" видят замену Лукасу Эрнандесу, который летом за 80 млн евро перейдет в мюнхенскую Баварию.

Символическая сборная самых дорогих трансферов всех времен: Эрнандес в составе, который не сможет собрать ни один клуб

Прошлым летом бразилец отказал в переходе ПСЖ и Роме, но сейчас он более открыт к переговорам, чем раньше.

Байер после очередного неудачного сезона понимает, что уже не сможет игнорировать предложения по Венделлу, Брандту, Хавертцу, Та и Бейли.