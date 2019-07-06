Грізманн відмовляється тренуватись в Атлетіко

Нападник Атлетіко Антуан Грізманн потрапив у неприємну ситуацію.

Атлетіко зобов'язав Грізманна з'явитись на передсезонні збори цієї неділі, проте 28-річний нападник вже повідомив клуб, що не хоче тренуватись разом з командою.

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Як повідомляє іспанське видання Marca, керівництво Атлетіко попросило Грізманна повідомити про свій відхід якомога раніше, щоб розпланувати літні трансфери.

Нагадаємо, нещодавно мадридський клуб виступив з різкою заявою щодо потенційного переходу Антуана Грізманна в Барселону.

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