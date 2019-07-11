Атлетіко визначився з виїзною формою на сезон 2019/20

В мережі з'явився варіант виїзної форми мадридського Атлетіко.

В мережіі з'явилися фото майбутньої гостьовий форми мадридського Атлетіко на сезон-2019/20, передає Footy Headlines.

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Форма виконана в чорному кольорі з червоною обробкою. При цьому в нестандартній гамі зображена навіть емблема клубу.

Офіційна презентація нової форми очікується в найближчі дні, повідомляє Footy Headlines. Торішня виїзна форма Атлетіко була виконана в блакитних тонах.

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