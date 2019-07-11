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Атлетико определился с выездной формой на сезон 2019/20

11 июля 23:07 26 Читати українською
Атлетико определился с выездной формой на сезон 2019/20
Коке в выездной форме Атлетико сезона 2018/19 / Footy Bible

В сети появился вариант выездной формы мадридского Атлетико.

В сети появились фото будущей гостевой формы мадридского Атлетико на сезон 2019/20, передает Footy Headlines.

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Форма выполнена в черном цвете с красной отделкой. При этом в нестандартной гамме изображена даже эмблема клуба.

Официальная презентация новой формы ожидается в ближайшие дни, сообщает Footy Headlines. Прошлогодняя выездная форма Атлетико была выполнена в голубых тонах.

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Теги
Атлетико Атлетико Испания Футбольная форма
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