Атлетико определился с выездной формой на сезон 2019/20

Лига Европы — 11 июль 334
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Лига Европы, квалификация: Сергийчук забил за Вентспилс, Петряк официально дебютировал за Фехервар – результаты матчей
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Ярмоленко сыграл первый матч после тяжелой травмы и помог Вест Хэму победить на сборах АльтахАнглия — 11 июль 583
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Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном матче на сборахУкраина — 11 июль 479
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Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах БаварииГермания — 11 июль 532
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"Людей хвилюють лише мої гроші": історія аргентинського "Бекхема", який надихнув екс-лідера Шахтаря рекордною зарплатоюМир — 11 июль 492