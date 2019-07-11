Атлетіко офіційно підписав таланта Бенфіки Шапоньїча

Нападник Бенфіки Іван Шапоньїч став гравцем мадридського Атлетіко.

Нападник Іван Шапоньїч офіційно приєднався до мадридського Атлетіко, передає офіційний твіттер клубу.

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Зазначається, що контракт розрахований на 3 роки, про інші деталі угоди поки невідомо.

Нагадаємо, Шапоньїч став чемпіоном світу-2017 серед команд U-20 у складі збірної Сербії. Нападник встиг пограти за Партизан, Зюлте-Варегем та резервну команду Бенфіки.

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