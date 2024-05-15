У поєдинку 36-го туру чемпіонату Іспанії Жирона на своєму полі програла Вільяреалу (0:1). Дивіться відео гола і огляд зустрічі на "Футбол 24".

На 9-й хвилині Траоре закручував під поперечину і лише реакція Гассаніги врятувала Жирону. В середині тайму Циганкову бракувало лічених сантиметрів, аби відкрити рахунок у матчі – українець з правого флангу закручував під дальню стійку і м'яч пройшов впритирку з каркасом воріт.

Жирона програла Вільяреалу, не зумівши повернути другу позицію – Циганков міг забивати двічі, Довбик не вразив

За трохи вже Довбик у падінні з меж воротарського намагався проштовхнути сферу у сітку, але кіпер Вільяреала встиг виставити ногу. Вже у доданий час Артем потилицею спробував замкнути навіс у воротарський, але Йоргенсена не переграв.

По перерві гості забили – Траоре реалізував одну зі своїх численних спроб. Циганков майже одразу міг зрівнювати, але поперечина вкрала гол в українця. Жирона мала шанси відігратись, але фортуна цього вечора була на боці "жовтої субмарини".