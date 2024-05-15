Карло Анчелотті продовжує відбиватися від питань про голкіпера Реала на фінал Ліги чемпіонів.

Тібо Куртуа видав потужний перфоманс у матчі чемпіонату проти Алавеса – 10 сейвів, третій поспіль "кліншит" після повернення. Втім, Анчелотті обіцяє Луніну ще бодай один шанс проявити себе в цьому сезоні.

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"Куртуа зіграв дуже добре, як і Мілітао. 1 червня ми збираємося бути на своєму піку. Динаміка дуже хороша у всієї команди.

Лунін? Між нами все зрозуміло. Попереду ще дві гри чемпіонату. Одну проведе Лунін, а іншу – Куртуа. Це чудовий факт, що у нас так багато "сухих" матчів. Саме це основна запорука успіху команди", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Реал завершить Ла Лігу матчами проти Вільяреала (19 травня) та Бетіса (25-го). Головний поєдинок сезону запланований на 1 червня – мадридці зійдуться з Борусією Д у фіналі ЛЧ на Вемблі.

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