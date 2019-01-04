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Атлетіко та Валенсія зацікавлені у придбанні Санчеса, – El Gol Digital

11:37 427 Читать на русском
Атлетіко та Валенсія зацікавлені у придбанні Санчеса, – El Gol Digital
Алексіс Санчес / Getty Images

Форвард "червоних дияволів" може повернутись в Іспанію.

Іспанські Валенсія та Атлетіко розглядають можливість придбання чилійського нападника Манчечстер Юнайтед Алексіса Санчеса, повідомляє El Gol Digital.

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Повідомляється, що незважаючи на відхід Моурінью, Санчес й досі хоче покинути МЮ. За ситуацією уважно спостерігають Атлетіко та Валенсія, які готові реанімувати кар'єру футболіста та запропонувати Алексісу солідний контракт.

Раніше повідомлялось, що у послугах футболіста зацікавлений ПСЖ та Реал.

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