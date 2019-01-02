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Годін може покинути Атлетіко – футболіст розлючений через свою зарплату

21:23 464 Читать на русском
Годін може покинути Атлетіко – футболіст розлючений через свою зарплату
Дієго Годін / Фото: соцмережі

Капітан мадридського Атлетіко Дієго Годін може попрощатися з "матрацниками".

Захисник Атлетіко Дієго Годін близький до рішення попрощатися з клубом після закінчення контракту, повідомляє Marca.

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Аргентинець під час літнього трансферного вікна отримав пропозицію від Манчестер Юнайтед. Щоб утримати гравця, керівництво Атлетіко пообіцяло підвищити зарплату футболісту, але до сих пір не зробило цього, посилаючись на фінансові обмеження на клубі.

Контракт Годіна з Атлетіко закінчується 30 червня. У поточному сезоні він зіграв 13 матчів у Прімері та забив 2 голи.

Теги
Трансфери Іспанія Дієго Годін Дієго Годін Атлетіко Атлетіко
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