Реал може придбати Санчеса, – El Chiringuito

Форвард Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес може покинути Туманний Альбіон.

Чилієць незадоволений своїм становищем у Манчестер Юнайтед через брак ігрової практики і непорозуміння з наставником команди Жозе Моурінью, та хоче покинути команду в пошуках нового виклику в кар'єрі.

Манчестер Юнайтед планує продати трансферну ціль Мілана та ще одного захисника, щоб купити Алдервейрелда

За інформацією El Chiringuito, агент Санчеса Фернандо Фелічевич готовий запропонувати послуги Алексіса мадридському Реалу, якому бракує лідера на полі після відходу Роналду у Ювентус.

Раніше повідомлялось, що Санчес хоче перейти у ПСЖ, однак перепоною для можливого трансферу може стати фінансовий фейр-плей.

Нападник перейшов у МЮ із Арсенала у січні 2018 року. У цьому сезоні чилієць зіграв 11 матчів, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Барселона розучилась перемагати з Мессі, Гвардіола б'є Моурінью, а Борусія Д – король Бундесліги: підсумки євровікенду