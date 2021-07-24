Іспанські клуби продовжують виявляти хворих гравців після повернень з відпустки.

Позитивний тест на COVID-19 здав хавбек Атлетіко Жоффрей Кондогбія, інформує Marca.

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Француз дізнався неприємну новину у дорозі на товариський матч з Нумансією. Півзахисника відразу ізолювали від решти команди і відправили назад до Мадрида. Атлетіко проведе низку додаткових тестів, щоб виявити потенційні нові випадки захворювань.

Додамо, що офіційний сезон для "матрацників" стартує 15 серпня матчем проти Сельти в рамках першого туру Ла Ліги.

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