Испанские клубы продолжают выявлять больных игроков после возвращений из отпуска.

Положительный тест на COVID-19 сдал хавбек Атлетико Жоффрей Кондогбия, информирует Marca.

Динамо – Вильярреал: испанцы отменили спарринг с подопечными Луческу

Француз узнал неприятную новость в пути на товарищеский матч с Нумансией. Полузащитника сразу изолировали от остальной команды и отправили обратно в Мадрид. Атлетико проведет ряд дополнительных тестов, чтобы выявить потенциальные новые случаи заболеваний.

Добавим, что официальный сезон для "матрасников" стартует 15 августа матчем против Сельты в рамках первого тура Ла Лиги.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21