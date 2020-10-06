Арсенал підписав Партея і відпустив Торрейру в Атлетіко
На фініші трансферного вікна лондонський Арсенал і мадридський Атлетіко зуміли завершити саги з переходами Томаса Партея і Лукаса Торрейри.
Ганець став "каноніром", а уругваєць – "матрацником", повідомляє офіційний сайт лондонців.
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Партей підписав довготривалий контракт із Арсеналом. Команді Артети довелося активувати клаусулу центрхава, що складала 50 млн євро. Натомість Торрейра орендований мадридцями. Атлетіко матиме опцію викупу латиноамериканця за 20 млн.
Відзначимо, що Томас Партей був трансферною ціллю Арсенала впродовж кількох вікон.
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