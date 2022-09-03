"Я дуже щасливий бути тут. Коли я почав перемовини з Еспаньйолом, то побачив, що це хороша можливість. Я надалі житиму в Барселоні, проект клубу мені здався цікавим. Він має цінності. Мені подобається, як тренер хоче грати, і це було дуже просте рішення. Я щасливий і дуже хочу розпочати.

Брейтвейт офіційно знайшов новий клуб – нападник ще вчора був гравцем Барселони

Минуле в Барсі? Я не та людина, яку хвилює, що про мене говорять. Я бачу, що мені є чим зайнятися в Еспаньйолі. Мені байдуже, що кажуть люди. Це важливий спортивний проект, мені це подобається. Сьогодні щасливий день. Не час говорити про те, що сталося останніми місяцями. Тепер нам треба говорити про Еспаньйол і про те, що ми збираємося робити", – цитує Брейтвейта Marca.

Нагадаємо, данець 2,5 роки відіграв за Барсу, а в останній день трансферного вікна розірвав контракт і приєднався до Еспаньйола.

Сельта розгромила Кадіс завдяки черговому перформансу Аспаса