В течение последних недель мадридцы ищут компромисс с Барселоной, сообщает COPE.

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Аренда Гризманна в Атлетико рассчитана еще на сезон, а затем "матрасники" должны выкупить чемпиона мира, если он наиграет определенное количество минут. Столичный клуб уже намеренно держит нападающего в запасе и дает ограниченное время, чтобы не активировать этот пункт. Атлетико пытался договориться с Барселоной по поводу уменьшения суммы – 15 млн евро вместо 40. Впрочем, каталонцы отказались от такого предложения за игрока, который в свое время им стоил 120 млн евро.

Добавим, что Гризманн в новом сезоне успел провести 3 матча и забить 2 гола.

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