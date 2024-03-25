Коке продовжив з Атлетіко контракт до літа 2025 року з можливістю щорічної пролонгації угоди. Про це інформує офіційний сайт "кольчонерос". У такий спосіб "матрацники" вирішили заохотити свого найвідданішого футболіста: він є вихованцем Атлетіко і всю свою кар'єру захищає тільки червоно-білі кольори.

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"Коке продовжить виступати за мадридський Атлетіко наступного сезону. Наш капітан, чий контракт закінчується 30 червня, уклав із клубом угоду, яка передбачає щорічне продовження наприкінці кожного сезону", – ідеться в заяві.

32-річний півзахисник є рекордсменом за кількістю офіційних матчів у футболці "кольчонерос". Загалом Коке виходив на поле у складі мадридського клубу 626 разів.

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