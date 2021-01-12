Атлетіко – Севілья: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
22:25 - Читать на русском
В рамках перенесеного 1-го туру Ла Ліги мадридський Атлетіко приймає Севілью. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1-го туру Ла Ліги Атлетіко – Севілья розпочався о 22:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Атлетіко став "жертвою" унікального рекорду в історії Ла Ліги
Стартові склади
Атлетіко:
Севілья:
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