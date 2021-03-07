Барселона на виїзді здолала Осасуну. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Барселона, як і очікувалось, атакувала ворота суперника, але памплонці теж не відсиджувались в обороні. Щоправда, забили все ж "блаугранас": Мессі віддав на фланг на Альбу, Жорді розстріляв кіпера ударом під поперечку.

Барселона впевнено перемогла Осасуну й відірвалася від Реала у таблиці Ла Ліги – до Атлетіко всього два очки

Другий тайм був цікавішим, а інтрига трималась до 83 хвилини. Моріба отримав пас перед штрафним, прибрав оборонця та вистрелив красивим ударом під дальню стійку – 2:0.

Барселона скоротила відставання від лідера – Атлетіко – до 2 пунктів, перевага над Реалом тепер 3 очки. Щоправда, вже сьогодні "матрацники" та "вершкові" зустрінуться між собою. Осасуна залишилась на 13 сходинці.