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АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

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Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу
Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Реал зіграв внічию з Атлетіко у мадридському дербі в рамках 7-го туру Прімери. Дивіться відеоогляд матчу Атлетіко – Реал.

 

Перше мадридське дербі нинішнього сезону не порадувало глядачів видовищем. Команди створили обмаль гольових моментів і так і не спромоглися відкрити рахунок. Зате безпрограшна серія Реала в Ла Лізі досягла семи матчів.

Атлетіко у рідних стінах розписав нічию з Реалом – "вершкові" зберегли лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги

Після звітного туру "вершкові", набравши 15 очок, очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, Атлетіко має 14 залікових пунктів та посідає третє місце.

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Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Атлетіко - Реал Мадрид Атлетіко Атлетіко
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