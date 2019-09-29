Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Реал зіграв внічию з Атлетіко у мадридському дербі в рамках 7-го туру Прімери. Дивіться відеоогляд матчу Атлетіко – Реал.

Перше мадридське дербі нинішнього сезону не порадувало глядачів видовищем. Команди створили обмаль гольових моментів і так і не спромоглися відкрити рахунок. Зате безпрограшна серія Реала в Ла Лізі досягла семи матчів.

Атлетіко у рідних стінах розписав нічию з Реалом – "вершкові" зберегли лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги

Після звітного туру "вершкові", набравши 15 очок, очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, Атлетіко має 14 залікових пунктів та посідає третє місце.