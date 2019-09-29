Атлетіко – Реал – 0:0 – відеоогляд матчу

Англія — 00:27 4010
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Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги
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Борнмут – Вест Хем: Ярмоленко видає божественний матч і веде "молотів" у зону ЛЧ – українець перевершує сам себеАнглія — 28 вер 15434
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Олександрія впевнено обіграла Львів та піднялась на друге місцеУкраїна — 28 вер 3075
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Барселона здолала Хетафе завдяки тер Штегену, перервавши страхітливу безвиграшну виїзну серіюІспанія — 28 вер 916
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Карпати безвольно програли КолосуУкраїна — 28 вер 1540