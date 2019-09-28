Атлетіко у рідних стінах розписав нічию з Реалом – "вершкові" зберегли лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги

В рамках матчу 7-го туру іспанської Прімери Атлетіко та мадридський Реал голів так і не забили.

Атлетіко дуже активно розпочав поєдинок, захопивши контроль над м'ячем і прекрасно пресингуючи суперника при його втраті. Навіть коли футболісти Реала затримували "круглого" в своїх ногах, вони не знали, що робити далі – це призводило до довгого тупцювання на одному з флангів. Тактика "матрацників" могла принести гол вже на 8-й хвилині, коли Азар помилився при передачі, а Коста, підхопивши м'яч, у дотик закинув його на хід Фелішу. Жоао відірвався від захисників "бланкос", увійшов на правий край штрафного й завдав потужного удару в дальній кут – втім, вийшло досить неточно.

Реал відповів дальнім ударом Бейла "в молоко" й низкою кутових, що дало надію на динамічне продовження дербі. Втім, в наступні 20- хвилин команди займалися понурою позиційною боротьбою без особливого загострення. Весь цей період росли лише кількість фолів і кутових, після яких гравці пробивали з дистанції або дуже неточно, або в захисників. Матч почав розчаровувати.

Втім, в останній третині першого тайму поєдинок почав розкриватися. На 30-й хвилині Атлетіко був близьким до взяття воріт після прострілу Парті з правого флангу на дальню стійку, однак Коста не дотягнувся до м'яча на лічені сантиметри. Реал відповів двома прекрасними ударами Крооса з-за меж штрафного в правий нижній кут на 37-й та 40-й хвилинах – в обох випадках блискуче зіграв Облак.

Між цими моментами виник потужний постріл Феліша метрів з 25-ти під ліву стійку, але м'яч розминувся з каркасом. Вже перед свистком на перерву "матрацники" знову були близькими до голу після прострілу Тріпп'єра, який мав замикати Коста, але його встиг перервати Куртуа. Зрештою, на перерву команди пішли за нульового рахунку.

Другий тайм стартував обнадійливо, адже вже на 49-й хвилині біля воріт Реала стався дуже небезпечний момент. Корреа, який тільки-но вийшов на заміну, ударом головою метрів з 11-ти замикав хорошу закидушку з лівого флангу, але м'яч полетів кудись в сторону від воріт. Так матч і продовжився – із регулярним загостренням і жахливим виконанням. Ініціативу, однак, несподівано перехопили "вершкові".

"Королівський клуб" цілком міг вийти вперед після пострілів Бейла на 55-й та 58-й хвилинах: перший пройшов метрів з 30-ти й полетів на трибуни, а от другий Гарет виконував із вільної зони на правому краю карного майданчика – втім, і в цьому випадку вийшло занадто високо. Крім того, на 64-й прямий удар зі штрафного з дальньої дистанції завдав Каземіро, але його точність була такою ж, як і в Бейла. У Атлетіко ж за цей період згадати взагалі нічого.

Обидва тренери намагалися виграти цей матч: Дієго Сімеоне кинув у бій Льоренте та Лемара, а Зідан випустив Модріча та Хамеса. Це дещо розкрило поєдинок, хоча моментів все одно було обмаль. На 73-й міг відкривати рахунок Сауль, якому вдалося перевисіти Рамоса й замкнути подачу з кутового, однак м'яч пролетів над поперечкою. Реал відповів навісом Начо з лівого флангу, який ударом головою під праву стійку замкнув Бензема – Атлетіко врятував сейв Облака! "Матрацники" одразу пішли в атаку з передачею на хід та падінням Корреа у штрафному, але пенальті не було й близько.

В завершенні поєдинку команди зовсім не поспішали атакувати. І Атлетіко, і Реал якщо й намагалися загострювати гру, то лише через кроси та лонгболи – так, на 82-й хвилині Тріпп'єр прострілював на кут воротарського на Коке (той пробив в небо), а на 83-й Бейл подав з лівого флангу точно в руки Облаку. На 88-й врізноманітнити моменти спробував Начо, який наважився на дальній удар, однак вийшло неточно. Зідан, щоправда, випустив на останні хвилини Йовіча, але при цьому "бланкос" частенько затягували час.

Зрештою, і Реал, і Атлетіко погодилися ну суху нічию, яку й зафіксував фінальний свисток. "Королівський клуб" з 15 очками залишився на вершині турнірної таблиці Ла Ліги, а "матрацники", набравши 14 залікових балів, піднялися на третю позицію.