"Що мене по-справжньому схвилювало – у Барселоні сказали, що я занадто старий і більше не можу грати на високому рівні, щоб відповідати завданням великих команд. Ось що мені не сподобалось. Якби я 3-4 сезони нічого не робив у такому клубі, як Барса, то я б зрозумів. Але щороку я забивав понад 20 голів за сезон. У мене завжди була хороша статистика, відразу за Лео.

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Сьогодні ми бачимо, що грати в Барсі непросто... Багато гравців, які підписали там контракт, не показали очікуваного рівня. Я шість років грав у Барсі, підтримуючи певний рівень і виправдовуючи те, що від мене чекали. Обставини змінилися, клубу потрібні були зміни. І я прийняв це. Єдине, що мене турбувало – як це відбулося. Думаю, я заслужив повагу.

Це було рішення, якому я не міг запобігти. Я відчував, що на мене більше не розраховують, тому з гордістю сказав собі – збираюся і далі показувати те, чого я вартий. Ось чому виникла ідея піти. Мені сподобався Атлетіко, це конкурентоспроможна команда", – розповів Суарес у інтерв'ю France Football.

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