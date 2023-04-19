Барселона тепер не має причин для хвилювань щодо участі Гаві, зокрема, у поєдинку 27 туру Ла Ліги проти Ельче (4:0).

Аутсайдер Прімери подав апеляцію через юного хавбека, адже за кілька днів до матчу його реєстрацію в статусі гравця основної команди Барси було скасовано через порушення фінансових правил.

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Ельче посилався на статтю RFEF, яка забороняє футболісту продовжувати сезон, якщо його чинну угоду скасували. Втім, Барселона ще напередодні зустрічі консультувалась з Лігою щодо ситуації, тому за санкції не переживала. Так і сталось.

Як інформує Marca, Комітет з конкуренції відхилив апеляцію "біло-зелених". Гаві та клуб виконали усі загальні вимоги, щоб футболіст мав право виступати за першу команду.

Цього сезону 18-річний центральний хавбек провів 41 поєдинок за "блаугранас", відзначившись двома голами й шістьма результативними передачами. Наразі Барса лідирує в Ла Лізі з 11-очковим відривом від Реала. Попереду у каталонців дуель з Атлетіко 23 квітня.

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