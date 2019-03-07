Атлетіко побореться з Реалом за Тальяфіко

Аргентинський захисник Аякса Ніколас Тальяфіко може перебратись влітку в Мадрид.
Спортивний директор Атлетіко Андреа Берта особисто зацікавлений в підписанні оборонця Аякса Ніколаса Тальяфіко, повідомляє Marca.+
"Мессі – найкращий гравець у світі, а в збірній Аргентини не можуть цим скористатися", – Тальяфіко
Конкуренцію "матрацникам" в полюванні за 26-річним аргентинцем складе Реал. "Вершкові" розглядають Ніколаса як потенційну заміну Марсело.
Нагадаємо, напередодні Тальяфіко у складі Аякса сенсаційно вибив королівський клуб з розіграшу Ліги чемпіонів.
В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Тальяфіко провів 18 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.
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