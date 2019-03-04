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"Мессі – найкращий гравець у світі, а в збірній Аргентини не можуть цим скористатися", – Тальяфіко

4 березня 23:55 139 Читать на русском
"Мессі – найкращий гравець у світі, а в збірній Аргентини не можуть цим скористатися", – Тальяфіко
Ніколас Тальяфіко та Ліонель Мессі / Фото voetbalzone

Аргентинський захисник Аякса Ніколас Тальяфіко розповів про роль нападника Барселони Ліонеля Мессі у національній команді "альбіселесте".

"Мессі – найкращий гравець у світі, а ми не знаємо, як цим скористатися. Ми повинні знайти ідею або тренера, який допоможе нам зрозуміти можливості Мессі, та навести порядок в команді.

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Це не те ж саме, що бути найкращим в клубі протягом 15 років, знаючи все. У національній збірній Аргентини, або через зміну президента, тренера, або через нашу пристрасть, яка нас засліплює, ми не можемо створити якісний проект уже який рік. Це не легко.

Мессі не щастить зі збірною. Він досяг трьох фіналів, але у нас немає проекту, який, наприклад, є у Барселони", – цитує Тальяфіко Marca.

Нагадаємо, Мессі після ЧС-2018 вирішив тимчасово призупинити виступи за національну команду, але приєднається до команди вже на березневому зборі.

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