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Атлетико поборется с Реалом за Тальяфико

17:39 4 Читати українською
Атлетико поборется с Реалом за Тальяфико
Николас Тальяфико / Фото ФК Аякс

Аргентинский защитник Аякса Николас Тальяфико может перебраться летом в Мадрид.

Спортивный директор Атлетико Андреа Берта лично заинтересован в подписании защитника Аякса Николаса Тальяфико, сообщает Marca.

"Месси – лучший игрок в мире, а в сборной Аргентины не могут этим воспользоваться", – Тальяфико

Конкуренцию "матрасникам" в охоте за 26-летним аргентинцем составит Реал. "Сливочные" рассматривают Николаса как потенциальную замену Марсело.

Напомним, накануне Тальяфико в составе Аякса сенсационно выбил королевский клуб из розыгрыша Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Тальяфико провел 18 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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