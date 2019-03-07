Атлетико поборется с Реалом за Тальяфико

Аргентинский защитник Аякса Николас Тальяфико может перебраться летом в Мадрид.

Спортивный директор Атлетико Андреа Берта лично заинтересован в подписании защитника Аякса Николаса Тальяфико, сообщает Marca.

"Месси – лучший игрок в мире, а в сборной Аргентины не могут этим воспользоваться", – Тальяфико

Конкуренцию "матрасникам" в охоте за 26-летним аргентинцем составит Реал. "Сливочные" рассматривают Николаса как потенциальную замену Марсело.

Напомним, накануне Тальяфико в составе Аякса сенсационно выбил королевский клуб из розыгрыша Лиги чемпионов.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Тальяфико провел 18 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

Аякс разгромил Реал Мадрид: крутые амстердамцы идут за трофеем, невероятный Тадич и историческое поражение "бланкос"