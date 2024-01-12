Аргентинець провів у Мадриді дев'ять років. Атлетіко – його єдиний клуб у Європі, кудив він переїхав із рідного Сан-Лоренсо. Все йде до того, що Корреа покине "матрацників" та приєднається до Аль-Іттіхада.

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Атлетіко вже підшукав заміну своєму лідеру. Мадридці вже в січні спробують підписати іншого чемпіона світу в складі збірної Аргентини – Тьяго Альмаду. Фабріціо Романо стверджує, що це один із трансферних пріоритетів клубу.

Зауважимо, що 22-річний аргентинець останні два сезони відіграв у складі Атланти. Альмаді вдалося стати однією із головних зірок МЛС – за 60 матчів забив 17 голів та віддав 23 результативні передачі.

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