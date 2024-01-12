Аргентинец провел в Мадриде девять лет. Атлетико – его единственный клуб в Европе, куда он переехал из родного Сан-Лоренсо. Все идет к тому, что Корреа покинет "матрасников" и присоединится к Аль-Иттихаду.

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Атлетико уже подыскал замену своему лидеру. Мадридцы уже в январе попытаются подписать другого чемпиона мира в составе сборной Аргентины – Тьяго Альмаду. Фабрицио Романо утверждает, что это один из трансферных приоритетов клуба.

Отметим, что 22-летний аргентинец последние два сезона отыграл в составе Атланты. Альмаде удалось стать одной из главных звезд МЛС – за 60 матчей забил 17 голов и отдал 23 результативных передачи.

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