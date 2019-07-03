toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко підтвердив відхід Родрі – Манчестер Сіті виплатив його клаусулу

3 липня 19:45 1046 Читать на русском
Атлетіко підтвердив відхід Родрі – Манчестер Сіті виплатив його клаусулу
Родріго Ернандес / EFE

Півзахисник Родріго Ернандес офіційно покинув мадридський Атлетіко.

Манчестер Сіті активував опцію викупу 23-річного хавбека в штаб-квартирі Ла Ліги, повідомляє офіційний твіттер Атлетіко.

Атлетіко підписав Ектора Ерреру

Це дозволило Родрі розірвати контракт із "матрацниками" в односторонньому порядку. Тепер його переїзд на Туманний Альбіон фактично є доконаним фактом. Невдовзі трансфер повинен офіційно підтвердити Сіті.

Родріго Ернандес перебрався до Атлетіко перед сезоном 2018/19 із Вільяреала. У активі півзахисника 46 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 3 м'ячі.

Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українця

blog_ava
Шахтар – Юрдінген: Бланко Лещук затьмарює чемпіона світу, кепський матч проти команди з 3-го дивізіону
14:52
3301
Теги
Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Головне Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Родріго Ернандес Родріго Ернандес Трансфери Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
43
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук