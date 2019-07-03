Атлетіко підтвердив відхід Родрі – Манчестер Сіті виплатив його клаусулу

Півзахисник Родріго Ернандес офіційно покинув мадридський Атлетіко.

Манчестер Сіті активував опцію викупу 23-річного хавбека в штаб-квартирі Ла Ліги, повідомляє офіційний твіттер Атлетіко.

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Це дозволило Родрі розірвати контракт із "матрацниками" в односторонньому порядку. Тепер його переїзд на Туманний Альбіон фактично є доконаним фактом. Невдовзі трансфер повинен офіційно підтвердити Сіті.

Родріго Ернандес перебрався до Атлетіко перед сезоном 2018/19 із Вільяреала. У активі півзахисника 46 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 3 м'ячі.

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