Атлетіко підписав трансферну ціль Луческу – форвард обрав Мадрид замість Динамо
Чемпіон Іспанії оголосив про перехід нападника бразильського Флуміненсе Маркоса Паулу. Раніше ним активно цікавилося київське Динамо.
20-річний бразилець із португальським паспортом став гравцем Атлетіко, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Паулу перебрався до Прімери в статусі вільного агента. Вінгер уклав із "матрацниками" угоду на 5 років. Взимку Паулу намагався підписати чемпіон України та навіть пропонував 5 млн євро за трансфер. Проте, нападник на той час вже мав попередній контракт із Атлетіко та не спокусився на пропозицію Динамо.
У сезоні 2019/20 Маркос Паулу провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 5 результативних передач.
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