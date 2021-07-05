20-річний бразилець із португальським паспортом став гравцем Атлетіко, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Паулу перебрався до Прімери в статусі вільного агента. Вінгер уклав із "матрацниками" угоду на 5 років. Взимку Паулу намагався підписати чемпіон України та навіть пропонував 5 млн євро за трансфер. Проте, нападник на той час вже мав попередній контракт із Атлетіко та не спокусився на пропозицію Динамо.

У сезоні 2019/20 Маркос Паулу провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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