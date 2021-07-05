20-летний бразилец с португальским паспортом стал игроком Атлетико, сообщает официальный сайт клуба.

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Паулу перебрался в Примеру в статусе свободного агента. Вингер заключил с "матрасниками" соглашение на 5 лет. Зимой Паулу пытался подписать чемпион Украины и даже предлагал 5 млн евро за трансфер. Однако, нападающий к тому времени уже имел предварительный контракт с Атлетико и не соблазнился на предложение Динамо.

В сезоне 2019/20 Маркос Паулу провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

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