Атлетико подписал трансферную цель Луческу – форвард выбрал Мадрид вместо Динамо
Чемпион Испании объявил о переходе нападающего бразильского Флуминенсе Маркоса Паулу. Ранее им активно интересовалось киевское Динамо.
20-летний бразилец с португальским паспортом стал игроком Атлетико, сообщает официальный сайт клуба.
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Паулу перебрался в Примеру в статусе свободного агента. Вингер заключил с "матрасниками" соглашение на 5 лет. Зимой Паулу пытался подписать чемпион Украины и даже предлагал 5 млн евро за трансфер. Однако, нападающий к тому времени уже имел предварительный контракт с Атлетико и не соблазнился на предложение Динамо.
В сезоне 2019/20 Маркос Паулу провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.
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