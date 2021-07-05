Мадридці на своєму офіційному сайті опублікували фотографії відразу чотирьох комплектів.

Шахтар презентував тренувальну форму від нового технічного спонсора – присутні нотки інновацій та екологічності

Домашній виконаний у звичних біло-червоних кольорах, але смуги стали дещо товщими і розмитими. Гостьовий буде темно синім з червоним елементом в нижній частині футболки. Блакитний третій комплект розбавлений смугастим комірцем та рукавами. Також "матрацники" потішили своїх фанатів унікальною червоною формою. Вона створена з нагоди 75-річчя зміни назви клубу – 1 січня 1947-го Атлетіко Авіасьйон став Атлетіко Мадридом.

Додамо, що в минулому сезоні підопічні Сімеоне несподівано виграли чемпіонат Іспанії, випередивши Барселону та Реал.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21