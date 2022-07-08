Голкіпер-ветеран Пепе Рейна знову став гравцем "жовтої субмарини", підписавши контракт на 1 рік.

Чемпіон світу та Європи дістався Вільяреалу безкоштовно, адже його контракт з Лаціо завершився. На понеділок, 11 липня, запланована презентація 39-річного Рейни. Воротар вже розпочав тренування під керівництвом Унаї Емері, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рейна повернувся у Вільяреал після 17-річної відсутності – саме звідси вихованець Барселони у 2005-му перейшов до Ліверпуля. Іспанець встиг також пограти за Наполі, Баварію, Мілан, Астон Віллу та Лаціо.

У професіональній кар'єрі Пепе зіграв 874 матчі (з них 147 у формі Вільяреала). У складі збірної Іспанії виграв ЧС-2010 та Євро-2008 і 2012. В серпні Рейні виповниться 40 років, але ветеран вирішив ще сезон пограти на високому рівні.

Раніше Вільяреал попрощався з іншим досвідченим воротарем – Серхіо Асенхо. На його місце міг прийти Андрій Лунін, але у підсумку український кіпер вирішив залишитися в Реалі.

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